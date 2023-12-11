بيراميدز يفتقد أسامة جلال في مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تأكد غياب أسامة جلال لاعب فريق بيراميدز عن مباراة فريقه القادمة أمام صن داونز بالقاهرة بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بسبب طرده في مباراة الأمس.

ففي الدقيقة 90، أشهر حكم مباراة بيراميدز وصن داونز بجنوب أفريقيا أمس الأحد البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز نظيره صن داونز في الـ19 من ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 69 دخول عبدالله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ ووليد الكرتي.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل بيتر شالوليلي أول أهداف صن داونز، إلا أن القدر كان رحيما بفريق بيراميدز بعدما تم إحتساب الهدف تسلل براية من المساعد الثاني كارين فومو.

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

وغادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا قادمة إلى القاهرة بعد مواجهة صن داونز ببطولة دوري ابطال افريقيا بجنوب افريقيا.

ومن المنتظر ان تصل بعثة بيراميدز مطار القاهرة صباح اليوم الاثنين.

تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز امام بيراميدز

وكان تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي:

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال



الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023 (1\0)

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023 (2\0)

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023 (0\0)

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024.