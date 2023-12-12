بيراميدز يكرم فيستون ماييلي اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في قارة أفريقيا

كرم ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق بمناسبة اختياره ضمن أفضل ٣ لاعبين في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣

بيراميدز يكرم فيستون ماييلي

ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت ٣ لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبيل انطلاق مران الفريق بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري الممتاز، سلم المهندس ممدوح عيد درعا للمهاجم الدولي الكونغولي تقديرا له، ومتمنيا له التوفيق وأن يواصل مسيرة التألق مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة

نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.

حكام مباراة بيراميدز وصن داونز

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو،

ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

مواعيد مباريات بيراميدز بدور المجموعات بدوري الأبطال



الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023 (1\0)

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023 (2\0)

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023 (0\0)

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024.

الشيبي لاعب الشهر في بيراميدز

كرم المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، النجم المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، بعد اختياره لاعبا لشهر نوفمبر في نادي بيراميدز.

وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقدم المهندس ممدوح عيد جائزة لاعب الشهر لمحمد الشيبي قبيل انطلاق مران الفريق على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري، متمنيا له المزيد من التوفيق والاستمرار في تقديم أفضل مستوياته مع بيراميدز.

دوري أبطال أفريقيا