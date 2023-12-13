مسلسل زينهم الحلقة 19، أحمد داود يتعرض لحادث غريب في المشرحة

مسلسل زينهم، دارت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل زينهم حول لقاء جميلة مع والدة زينهم بعد عوزتها من الإسكندرية واتفقا على أن تمنح جميلة نفسها فرصة مع زينهم، وتمكنت جميلة من إيجاد فرصة عمل جيدة، وتذهب لزينهم في المشرحة وهناك تجده في وضع عجيب.

حيث يتعرض زينهم لموقف غير متوقع، ففي ظل رفض شخص بلطجي لشقيقه أن يتم تشريحه فيرفض أن يدخل عليه أحد ولكن زينهم يدخل رغمًا عنه ويخاطر بنفسه، ويجد أن الشاب لا يزال على قيد الحياة فيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويرفض زينهم الإبلاغ عن البلطجي أملًا في إصلاح حاله.

وعلى جانب آخر يكتشف جيمي علاقة يمنى ومونتي، وكذلك شقيقها وقرر جيمي ورفاعي في الأخير أن يتغير جيمي وسيساعده رفاعي على الأمر ولا تزال يمنى تتقرب من مونتي.

وفي الأخير يأتي آدم إلى جميلة يطلب منها العودة إليها ولكنها تقابله بالغضب وتكشف عن سعيها لإنهاء علاقته بشقيقتها.

تفاصيل الحلقة ١٧

شهدت الحلقة ١٧ من مسلسل زينهم تعرض ناجي وابنه لحادث سير، واعتقد زينهم أنه حادث مدبر، خاصة أن ناجي كان قد أخبره أنه يحاول البحث في ملفات قضية والده، ويتأذى ابنه إبراهيم بشدة ويمكث في المستشفى هو الآخر.

ويحاول جيمي التعرف على مصير علاقته بيمنى ولكنه يتفاجئ بتغييرها ويتفاجئ كذلك بمونتي الذي كان متواجدًا في العيادة وقت وجوده، وكشف شقيق زينهم له عن انفصال زوجته عنه، بينما تقرر جميلة العودة للقاهرة وتعترف زوجة السائق المتوفى عيد على الويشي ويتم التحقيق معه بفضل اعترافاتها عن إدارة تجارة المخدرات بشركته.

Advertisements

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.