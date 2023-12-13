الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مسلسل زينهم الحلقة 19، أحمد داود يتعرض لحادث غريب في المشرحة

أحمد داود، فيتو
أحمد داود، فيتو

مسلسل زينهم، دارت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل زينهم حول لقاء جميلة مع والدة زينهم بعد عوزتها من الإسكندرية واتفقا على أن تمنح جميلة نفسها فرصة مع زينهم، وتمكنت جميلة من إيجاد فرصة عمل جيدة، وتذهب لزينهم في المشرحة وهناك تجده في وضع عجيب.

حيث يتعرض زينهم لموقف غير متوقع، ففي ظل رفض شخص بلطجي لشقيقه أن يتم تشريحه فيرفض أن يدخل عليه أحد ولكن زينهم يدخل رغمًا عنه ويخاطر بنفسه، ويجد أن الشاب لا يزال على قيد الحياة فيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويرفض زينهم الإبلاغ عن البلطجي أملًا في إصلاح حاله.

وعلى جانب آخر يكتشف جيمي علاقة يمنى ومونتي، وكذلك شقيقها وقرر جيمي ورفاعي في الأخير أن يتغير جيمي وسيساعده رفاعي على الأمر ولا تزال يمنى تتقرب من مونتي.

وفي الأخير يأتي آدم إلى جميلة يطلب منها العودة إليها ولكنها تقابله بالغضب وتكشف عن سعيها لإنهاء علاقته بشقيقتها.

تفاصيل الحلقة ١٧

 شهدت الحلقة ١٧ من مسلسل زينهم تعرض ناجي وابنه لحادث سير، واعتقد زينهم أنه حادث مدبر، خاصة أن ناجي كان قد أخبره أنه يحاول البحث في ملفات قضية والده، ويتأذى ابنه إبراهيم بشدة ويمكث في المستشفى هو الآخر.

ويحاول جيمي التعرف على مصير علاقته بيمنى ولكنه يتفاجئ بتغييرها ويتفاجئ كذلك بمونتي الذي كان متواجدًا في العيادة وقت وجوده، وكشف شقيق زينهم له عن انفصال زوجته عنه، بينما تقرر جميلة العودة للقاهرة وتعترف زوجة السائق المتوفى عيد على الويشي ويتم التحقيق معه بفضل اعترافاتها عن إدارة تجارة المخدرات بشركته.

Advertisements

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

عصام عمر يغير جلده في مسلسل بطن الحوت

قبل بدء عرضه، 5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل عرابة بيروت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل زينهم زينهم الحلقة ١٩ من مسلسل زينهم الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

عصام عمر يغير جلده في مسلسل بطن الحوت

قبل بدء عرضه، 5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل عرابة بيروت

تعرف على أبرز الأبطال المشاركين في مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

مسلسل زينهم، ناجي يتعرض لحادث ضمن أحداث الحلقة 17

الأكثر قراءة

بعد السودان، تفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والإمارات

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

برشلونة يخسر 3/2 أمام ريال أنتويرب في ختام مجموعات أبطال أوروبا

عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي والنادي يرفض لهذا السبب

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

ميلان ونيوكاسل يودعان دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات

Advertisements

منوعات

المزيد

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

المزيد
الجريدة الرسمية