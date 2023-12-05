كيف ساهمت ثلاثية حفني وحسني وتوفيقة في نجاح مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، حاز مسلسل زينهم على إعجاب الكثيرين في ظل منافسة شرسة مع عدد من المسلسلات الأخرى التي تم طرحها مؤخرا.

ولقد ساهمت عدة عوامل في نجاح مسلسل زينهم ولعل أبرز هذه العوامل ثلاثية توفيقة وحفني والشيخ حسني، هؤلاء الثلاثة الذين يعملون في المشرحة والقادرين على إضفاء البهجة على المشاهد رغم قتامة أجواء المشرحة.

ولكل منهم شخصية مميزة فحفني “ ياسر عزت” رجل بلا ضمير يستقبل الحالات وقد نزعت رهبة الموت من صدره بعدما اعتاد رؤية الأموات واعتاد كذلك العيش بينهم، بل وصل به الأمر لأن يسرق منهم بعض الأشياء كلما أتيحت له الفرصة حتى يتمكن من استكمال المنزل الذي يبنيه في “البلد” وتسانده دوما توفيقة “ يارا جبران” في سرقاته خاصة أن الأخيرة تعاني في ظل غياب زوجها ووجود أبنائها وتعدد احتياجاتهم، ويجسد حفني وتوفيقة ثنائي متميز في المشاهد التي تجمع بينهما.

أما الشيخ حسني “ أسامة أبو العطا” فإنه ذلك الرجل المسئول عن “تغسيل” الموتى رغم أنه في الأصل حداد ولكن القدر ساقه إلى هذه المهنة بعدما أصيب بالعمى.

ولكل شخصية من الشخصيات الثلاثة مميزات تجعل الابتسامة تطل على الوجوه بمجرد ظهورهم على الشاشة، وبالرغم من كونهم شخصيات ثانوية إلا أنهم بموهبتهم أثبتوا أن الموهبة تفرض نفسها رغم كل شيء.

أصدقائي الموتى شكرا

ومسلسل زينهم مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل اسم أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله، وهو استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وعضو الجمعية اليابانية للطب الشرعي، ولقد حصل على درجة الدكتوراة في الطب الشرعي من جامعة ناجويا سيتي في دولة اليابان، ويعمل كطبيب شرعي في عدة دول عربية وأجنبية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجال الطب الشرعي.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

Advertisements