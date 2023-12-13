عصام عمر يغير جلده في مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت، يقدم الفنان عصام عمر في مسلسل بطن الحوت شخصية بعيدة تمام البعد عما قدمه في آخر أعماله الفنية وهو مسلسل بالطو الذي قدم من خلاله شخصية كوميدية لطبيب يعاني في بداية عمله في وحدة صحية بكفر الشيخ.

وفي مسلسل بطن الحوت يشارك عصام عمر بشخصية بكر وهو الذراع اليمنى لضياء الذي يجسد شخصيته محمد فراج، وبكر شخص يعيش في منطقة شعبية يقع في غرام منة ابنة هلال العمري، ويقرر أن يتزوجها عرفيًّا دون معرفة أحد من أسرته وشخصية بكر تميل إلى البلطجة وملامحه والعلامة على وجهه تعكس طبيعة حياته، وبهذه الشخصية يغير عصام عمر جلده كليًّا عن آخر أعماله التي شاهدها الجمهور.

ظهور باسم سمرة المفاجيء

ظهر الفنان باسم سمرة في نهاية الحلقة ٧ وكان ظهوره مفاجئا، خاصة أنه تم الحكم عليه بالمؤبد للاتجار في المخدرات.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الظهور في تغيير مجريات أحداث المسلسل كليا، خاصة مصير ضياء وورد، على اعتبار أن زواجهما تم لغرض ما ينتهى بعودة هلال، ولكن ما لم يحسبون حسابه، وهما يقعان في حب بعضهما البعض أن هلال سيخرج بهذه السرعة، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تغيير كبير في خططهما.

ومن المتوقع أن يصبح هناك جبهتان الأولى بقيادة هلال والثانية بقيادة ضياء وورد خاصة بعدما انكشفت كثير من الأوراق لدى كل منهما وأصبحت النوايا واضحة بشكل كبير، وبالتأكيد ستشهد الحلقات المقبلة تصاعدا كبيرا في الأحداث.

سر العداء بين ضياء وهلال

كشفت الحلقات ٦ و٧ من مسلسل بطن الحوت وهي أحدث حلقات تم طرحها مؤخرا عبر منصة شاهد عن السر الذي دفع ضياء لإخفاء عداء وكراهية لشقيقه هلال ورغبته العارمة لأن يظل هلال في سجنه إلى الأبد.

لم يقتصر الأمر فقط على ما فعله هلال مع ضياء في الماضي، ولكن السر يكمن في اكتشاف ضياء أن هلال هو من جعل حافظ يقتل آية بعد علمه بأ زواجها العرفي، لذا فيبحث ضياء بحثا حثيثا على حافظ لينتقم، والطلب من المحامية ألا تدافع عن هلال، فضلا عن زواجه من ورد وتعلقه بها.

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أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.