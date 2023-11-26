الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية محمد فراج في مسلسل بطن الحوت

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

مسلسل بطن الحوت، يعتبر مسلسل بطن الحوت من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليا، ويشارك به نخبة كبيرة من النجوم.

شخصية محمد فراج في مسلسل بطن الحوت 

ويجسد محمد فراج في مسلسل بطن الحوت شخصية ضياء العمري، وهو رجل مسالم متدين يضغط عليه شقيقه هلال “ باسم سمرة” للإشتراك معه في عالم المخدرات ولكنه يرفض فيواجه هلال رفضه بالضغط عليه بطرق أخرى، وضياء شخص متمرد على الواقع ومتمرد على شقيقه هلال أيضا.

ويجد ضياء نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر هلال، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، ويواجه تساؤلات عدة عن الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة.   

والصراع بين ضياء وهلال سيتسمر طوال الوقت، وستوضح الأحداث لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر.

محمد فراج

تفاصيل شخصي عبد العزيز مخيون

أعلن الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل دوره في مسلسل "بطن الحوت" وقال: إنه يقدم دور تاجر مخدرات قعيد يجلس على كرسي متحرك.

وقال عبد العزيز مخيون خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": "المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح اختارني في دور يدل على عمق النظرة بتاعته، دور غريب عليا شخصية رجل معلم بتاع مخدرات وقديم في المهنة وخطير، وفي نفس الوقت هو قعيد على كرسي متحرك".

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وأضاف: "هو راجل حياته كلها في المخدرات والصراع مع الشرطة وبيدخل في معارك واشتباكات وفي مرة من المرات أصيب وأصبح قعيد على كرسي متحرك ومع ذلك بيشتغل في مهنته اللي بيعتز بيها".

وتابع مخيون بقوله: "المسلسل كان المفروض يعرض في رمضان 2023، لكن حصل تعثر في الشغل، مؤلفه ومخرجه شاب متميز وعنده رؤية، وأخد وقت طويل علشان يقدم العمل".

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

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