الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

قبل بدء عرضه، 5 أسباب تدفعك لمتابعة مسلسل عرابة بيروت

عرابة بيروت، فيتو
عرابة بيروت، فيتو

عرابة بيروت، يعد مسلسل عرابة بيروت من أبرز المسلسلات التي سوف يتم عرضها قريبًا عبر منصة شاهد، والمسلسل يشارك به نخبة من ألمع النجوم، وهناك عدة أسباب تجعل من مسلسل عرابة بيروت مسلسلًا جديرًا بالمتابعة من قبل الجمهور أبرزها:

  • يشارك في مسلسل عرابة بيروت مجموعة من ألمع نجوم ونجمات الشام.
  • قصة المسلسل شيقة وتدور حول الصراعات والروابط العائلية، وقصة المسلسل حقيقية.
  • المسلسل به جماليات فيما يتعلق بالصورة بالإضافة إلى العروض المتميزة التي تشملها أحداث المسلسل.
  • هناك عدد من القصص النسائية التي تتخلل أحداث مسلسل عرابة بيروت والكشف عن مدى تأثيرهن.
  • تتخلل قصة المسلسل أيضًا قصصًا رومانسية.

 

شاهد تروج لمسلسل عرابة بيروت

تواصل منصة شاهد الترويج لمسلسل عرابة بيروت الذي سوف يعرض بعد أيام، حيث نشر حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة فيديو ترويجيًّا لإحدى الشخصيات المشاركة في المسلسل وهي شخصية جولييت التي تجسدها الفنانة جوليا قصار.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة تعليق: "٥ أيام بس، وبتوصل جولييت.. انتظروا النجمة جوليا قصار في مسلسل #عرابة_بيروت من أعمال شاهد الأصلية ابتداءً من ١٥ ديســـمبر على #Shahid”.  

 

بوسترات فردية لأبطال مسلسل عرابة بيروت 

طرحت منصة شاهد بوسترات لشخصيات مسلسل عرابة بيروت المقرر عرضه قريبًا عبر المنصة، وهو مسلسل يشارك به نخبة من النجوم.

مسلسل عرابة بيروت

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي قد روجت لأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل عرابة بيروت، وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام “ هون كل شيء مسموح إلا الحب.. جاهزين.. انتظروا عرابة بيروت من أعمال شاهد الأصلية ابتداء من ١٥ ديسمبر على شاهد”.

وروجت الكاتبة والمؤلفة نور شيشكلي لأحدث أعمالها وهو مسلسل عرابة بيروت، حيث نشرت نور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر المسلسل وعلقت "لا تظن أنها مجرد حكاية.. إنها امرأة هزت عرش بلد عرابة بيروت من إنتاجات شاهد الأصلية ابتداء من 15 ديسمبر”.

أبطال مسلسل عرابة بيروت 

ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل.

 

قصة مسلسل عرابة بيروت 

وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

 

منصة شاهد تروج للمسلسل 

روج الحساب الرسمي لمنصة شاهد لمسلسل عرابة بيروت، ونشر حساب المنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام بوستر المسلسل.

وأرفق حساب المنصة تعليق “ســـت الدنيـــا في الستينات مليانة أحداث وأســـرار.. جاهزيــــن؟ انتظروا مسلسل #عرابة_بيروت قريـــــبًا على شاهد”، ولقد تفاعل الجمهور وتحمس وبدا هذا واضحًا في التعليقات بعد الإعلان عن اقتراب عرض المسلسل.

Advertisements

حقيقة اختيار نادين الراسي بدلا من ماجي بو غصن

بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل عرابة بيروت، تساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اختيار الفنانة نادين الراسي كبديلة للفنانة ماجي بو غصن لأداء دور البطولة في المسلسل، ليكشف عدد منهم أن اسم ماغي بو غصن لم يكن مطروحًا منذ البداية. 

وفى عام 2021، كانت قد كشفت الفنانة ماغي بو غصن، عن السبب وراء تأجيل مسلسل "عرابة بيروت"، الذي كان قد أعلن عنه زوجها المنتج اللبناني جمال سنّان، مشيرة أن المسلسل يحتاج للكثير من التحضيرات، كونه عملًا ضخمًا.

وقالت ماجي بو غصن، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن هذا المسلسل يحتاج إلى كاستينج، يتم من خلاله اختيار الفنانين، كما أن يحتاج لمجموعة أبطال وبطلات للمشاركة فيه، مضيفة أن مسلسل عرابة بيروت ينتمي إلى فئة البطولة الجماعية، وقصته لا ترتبط ببطل واحد. 

تعرف على أبرز الأبطال المشاركين في مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

مسلسل زينهم، ناجي يتعرض لحادث ضمن أحداث الحلقة 17

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عرابة بيروت مسلسل عرابة بيروت منصة شاهد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

تعرف على أبرز الأبطال المشاركين في مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

مسلسل زينهم، ناجي يتعرض لحادث ضمن أحداث الحلقة 17

أحمد فهمي مفاجأة مسلسل "جولة أخيرة"

مسلسل بطن الحوت، هل سيؤثر الظهور المفاجئ لهلال على مصير ضياء وورد؟

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

رجعهم للمربع صفر، قرار جديد من معتمد جمال ضد ثلاثي الزمالك

بعد تخوف البعض، أستاذة بالجامعة الأمريكية تكشف بالدليل تأثير المقاطعة في الشركات الداعمة لإسرائيل

ميدو يهاجم لاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية ويتوقع نتيجة المباراة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بلجنة مركز شرطة كفر الشيخ

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بقسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بدائرة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية