مسلسل زينهم الحلقة ١٣، تطور نوعي في أعمال توفيقة وحفني المنافية للأخلاق

مسلسل زينهم، شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل زينهم استمرار تطور العلاقة بين جميلة وزينهم حيث ذهب الثنائي لتناول الإفطار معًا، وكشفت جميلة عن عرض صور لها في موقع إخباري كان زينهم قد دلها عليه.

تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٣

وخلال الحلقة يتسلم زينهم وجيمي جثة جديدة لطفل يبلغ حوالي ٧ سنوات بدون عينين، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحادث الخاص به، وعلى جانب آخر يعرض التباع صديق عيد السائق على زينهم أن يكشف له كل كواليس جريمة والده مقابل مبلغ كبيرمن المال ويحاول زينهم بيع سيارة والده للحصول على تلك المعلومات.

وتصدم جميلة من أن حبيب شقيقتها الجديد هو حبيبها السابق والذي يتحدث معها في الهاتف وطلب مقابلتها وربط زواجه من شقيقتها بهذه المقابلة، وفي الأخير يتم الكشف عن عزم توفيقة وحفني وضع ورقة تشبه الحجاب أو العمل مع جثة انتهى الشيخ حسني من تغسيلها وهو تطور نوعي في جرائمهم داخل المشرحة.

توفيقة.. من هي يارا جبران/؟

لفتت الفنانة يارا جبران الأنظار بشخصية توفيقة التي تجسدها في أحداث مسلسل زينهم، وما لا يعرفه الكثيرون أنه ليس عملها الأول بل أن يارا قد ظهرت من قبل في أكثر من عمل.

ويارا جبران هي ممثلة مصرية، درست في كلية الإعلام والمسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004، كانت بدايتها في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل.

Advertisements

كان أول أعمالها السينمائية في فيلم "حريم كريم" عام 2005، ثم شاركت في الفيلم القصير “بيت من لحم”، وشاركت أيضًا في الفيلم القصير "زيارات يوم شتوي" وفيلم "ملك وكتابة".

وعام 2007 شاركت بدور في مسلسل "لحظات حرجة" كما شاركت في فيلم “الجزيرة”، وفي عام 2008 شاركت في فيلم "جنينة الأسماك" مع النجمة هند صبري ومن إخراج يسري نصر الله، كما شاركت في فيلم "678"، مسلسل "عرض خاص" ومسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني، وشاركت بدور مميز في مسلسل ليه لأ ٢ مع النجمة منة شلبي.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.