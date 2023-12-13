الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

تفاصيل الحالة الصحية لعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد نقله للمستشفى

الدكتور عمرو عبدالحق
الدكتور عمرو عبدالحق

تعرض الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وتم نقله لأقرب مستشفى من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس إدارة النادي على الاطمئنان على عمرو عبدالحق.

وأكد رحيم عبدالحق أن والده الدكتور عمرو دخل الرعاية المركزة وأنه يتماثل للشفاء حيث يتم خضوعه لبعض الفحوصات الطبية لاستقرار الحالة. 

وطلب رحيم من الجميع ضرورة الدعاء لعمرو عبدالحق للخروج من هذه الوعكة الصحية بسلام.

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عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر القاهري

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر حيث صنع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي أو على المستوى  الرياضي وخاصة كرة القدم.

 

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