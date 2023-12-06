هنا شيحة تنعى ناهد فريد شوقي: أنتي أكيد في مكان أحلى
نعت الفنانة هنا شيحة، المنتجة ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية صباح يوم الثلاثاء عن عُمر ناهز الـ 73.
هنا شيحة
ونشرت الفنانة هنا شيحة صورة تجمع الراحلة ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت قائلة: "الكلام ما يخلصش فيكِ يا ناهد أنتِ أكيد في مكان أحلى.. الضحكة الرنانة والجدعنة والحب من القلب.. مع السلامة إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة ناهد فريد شوقي
ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عامًا.
ناهد فريد شوقي
والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.
كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.
وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها التي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.