مايا مرسي تنعى ناهد فريد شوقي

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن والأسى المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقى، والتى وافتها المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة المنتجة الكبيرة التي أثرت العمل السينمائى والتلفزيونى بالعديد من الأعمال الهامة والخالدة التي أنتجتها أو شاركت في إنتاجها، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

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رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

المنتجة ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

المنتجة ناهد فريد شوقي، فيتو

ونرصد أبرز 6 معلومات عن المنتجة الراحلة كالتالي:

1- المنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان.

2- أختها الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، وابنتها الفنانة ناهد السباعي.

3- تزوجت المنتجة ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدي من زوجها الأول، والذي توفي في حادث سيارة عام 2014.

4- أنجبت أيضا كل من ابنتها الفنانة ناهد السباعي وابنها المنتج محمد السباعي، وذلك من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي.

5- أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، ومنها: فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، و"الجريح"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"فرسان آخر زمن"، و"هيستيريا"، ومسلسل "زي القمر"، وغيرها.

6- كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل: "لن أعيش في جلباب أبي"