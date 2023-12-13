أخبار الرياضة اليوم، محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول بالدوري الأوروبي.. طاقم حكام فنزويلي لمباراة الأهلي واتحاد جدة.. قائمة الزمالك لمواجهة المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة والتي نشرتها فيتو ولعل أبرزها:

سجل النجم المصري محمد صلاح، غيابا عن قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي، لمواجهة مضيفه فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي أمام سانت جيلواز البلجيكي في تمام الثامنة إلا الربع من مساء غد الخميس، على ملعب "جوزيف ماريان".

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قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.



وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الثاني في جدة مساء اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي إلى طاقم تحكيم من فنزويلا.

وذكر الاتحاد الدولي، أن الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا هو من سيدير قمة الجمعة المقبلة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي، ويساعده الفنزويليان جورجي أوريجو وتوليو مورينو والنيوزيلندي كامبيل كوانا حكمًا رابعًا.

وكان الاتحاد قد تأهل لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي، بعد فوزه الكبير في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

شهدت قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني لمواجهة أبردين الاسكتلندي غياب النجم المصري عمر مرموش المقرر لها غدا الخميس، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بات الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مقربة من الإقالة خلال الفترة الحالية، بسبب سوء النتائج.

يأتي ذلك بسبب سوء مستوى ونتائج مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج، خاصة بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني وتذيله جدول ترتيب المجموعة.

وتواجد الشياطين الحمر في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط.

أعلنت المنظمة العالمية لكرة القدم الشاطئية "BSWW" قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم، والتي ضمت مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 الفوز على نظيره فريق الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الجمهورية.