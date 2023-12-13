اللجنة الأولمبية تعتمد تنظيم اتحاد المصارعة لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

المصارعة، اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتقام بطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار للمصارعة خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس 2024 والمقرر إقامتها بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.



ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد المصارعة على اعتماد طلب استضافة البطولة وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

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وودع كرم جابر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، منافسات بطولة فنلندا الدولية للمصارعة المقامة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من الدور ربع النهائي.

وخسر كرم جابر أمام لاعب منتخب الدنمارك في الدور ربع النهائي.

كان كرم جابر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي في منافسات وزن 87 كجم، بعد الفوز على بطل فنلندا بنتيجة (10-0) في الدور التمهيدي من البطولة.

كرم جابر يشارك في البطولة الأفريقية للمصارعة



أعلن البطل الأولمبي كرم جابر، قراره بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل في القاهرة.

وعلمت “فيتو"، أن رغبة مسئولي اتحاد المصارعة في إعادة كرم جابر من الاعتزال، جاءت بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

واتفق كرم جابر مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كرم جابر يحصد ذهبية بطولة العالم للرواد



وتوج كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 88 كجم ببطولة العالم للرواد، في اليونان، في إنجاز تاريخي جديد للبطل المصري.

وحصد كرم جابر الميدالية الذهبية بعد الفوز في بطل كازاخستان بنتيجة 10-0 في المباراة النهائية.

ووصل اللاعب إلى النهائي بعد الفوز على بطل تركيا في الدور قبل النهائي بنتيجة 9-2.

وكان جابر قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على بطل روسيا بعدم التكافؤ.

وتأهل كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة العائد من الاعتزال، إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للرواد.

ووصل كرم جابر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0)، بعدم التكافؤ.

وكان كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي قد فجر مفاجأة بإعلانه العودة من الاعتزال من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد.

ويمتلك كرم جابر صاحب الـ44 عاما، سجلا مميزا من الإنجازات لعل أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.