الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

4 مرشحين لخلافة تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

بات الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مقربة من الإقالة خلال الفترة الحالية، بسبب سوء النتائج.

يأتي ذلك بسبب سوء مستوى ونتائج مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج، خاصة بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني وتذيله جدول ترتيب المجموعة.

وتواجد الشياطين الحمر في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط.

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المرشحون لخلافة تين هاج 

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك اتجاها قويا داخل نادي مانشستر يونايتد، لإقالة تين هاج، وجاء الإسباني جولين لوبيتيجي على رأس المرشحين.

كما أن الثلاثي الإيطالي روبيرتو دي زيربي، والفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي جراهام بوتر، يأتون ضمن المرشحين لتدريب الشياطين الحمر، لخلافة إريك تين هاج.

مانشستر يونايتد يخسر من بايرن ميونخ

ودع مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وكان قد حسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال على رأس المجموعة.

فيما ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في قاع المجموعة.

وتقدم لاعب بايرن ميونيخ  بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 70 بعد تمريرة بينية من هاري كين بتمريرة  لزميله كينجسلي كومان المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وشهدت الدقائق المتبقية من عمر المباراة محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد لإعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لصالح بايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة 83 ركلة ركنية لبايرن ميونيخ على يسار مرمى مانشستر يونايتد، نفذها جوشوا كيميش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها هاري كين برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وسيطر مانشستر يونايتد على مجريات الأمور في الدقائق الأولى أملا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز هام للفريق في مشوار الصعود، إلا أن أغلب المحاولات لم ترتق لمرحلة الخطورة.

وفي الدقيقة 27، كانت أولى الفرص الحقيقية لفريق بايرن ميونيخ بعد مجهود فردي من لوروا ساني ليخترق منطقة الجزاء إلا أنه مرر الكرة ليتدخل دفاع اليونايتد ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

مرت الدقائق المتبقية دون خطورة على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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