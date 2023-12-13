مصطفى لطفي في القائمة النهائية لأفضل مدربي العالم للكرة الشاطئية

أعلنت المنظمة العالمية لكرة القدم الشاطئية "BSWW" قائمتها النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم، والتي ضمت مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية.

وضمت القائمة النهائية عشرين مدربًا، بينهم المصري مصطفى لطفي، عقب النجاحات الملفتة التي حققها على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري.

وقاد لطفي منتخب مصر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، وخسر اللقب بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي، كما قاد المنتخب المصري للتتويج بكأس العرب للكرة الشاطئية.

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كما تأهل المنتخب المصري تحت قيادة لطفي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث يخوض منافسات المونديال في شهر فبراير من العام المقبل، وأوقعته القرعة بالمجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الإماراتي صاحب الأرض ومنتخبي الولايات المتحدة وإيطاليا.

منتخب الشاطئية وصيف أمم أفريقيا

وحقق المنتخب المصري نتائج جيدة منذ تولى مصطفى لطفي منصب المدير الفنى للفريق، أهمها الحصول على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في موزمبيق العام الماضى، كما حقق الفراعنة الصعود إلى بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل لأول مرة في تاريخ الكرة الشاطئية، وقبلها حصل على بطولة كأس كازابلانكا بالمغرب

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وحصل المنتخب المصري على لقب بطولة كأس العرب التى أقيمت في السعودية قبل عدة أشهر.

يستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في شهر فبراير المقبل.

موعد السفر إلى الإمارات

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، يوم 3 فبراير موعد للسفر إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في المونديال، حيث تنطلق مباراة افتتاح البطولة يوم 13 فبراير.

وقرر المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية، السفر مبكرا قبل انطلاق البطولة بحوالي عشرة أيام، نظرا لارتباطه بخوض مباراتين وديتين في الإمارات أمام المكسيك واليابان، تم الاتفاق عليهما بشكل نهائي.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب الشاطئية ، أن المواجهتين ستكونان الأخيرتين في ختام تحضيرات منتخب مصر لمونديال الشاطئية بالإمارات.

اعتذار منتخب بيلاورسيا

واعتذر منتخب بيلاروسيا لكرة القدم الشاطئية، عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب المصري، في إطار استعدادات كل منهما لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وكان مقررا أن تقام المباراتان خلال معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية، المقرر انطلاقه بالإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل

معسكر منتخب الشاطئية بالإسكندرية

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لدخول معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

وأكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية في تصريحات خاصة لفيتو، أنه ينتظر رد المنتخب العماني لحسم إقامة مباراتين وديتين معه خلال المعسكر المقبل، وتحديد موعد انطلاق المعسكر بشكل نهائي، وفي حال اعتذر المنتخب العماني عن خوض المباراتين، سيتم الاكتفاء بالتدريبات الفنية والبدنية خلال المعسكر المقبل.

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة، وتضم منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

بطولة صعبة وقوية

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لـمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق إنجاز يليق بالكرة المصرية فى أول تأهل إلى كأس العالم.

ويشارك المدير الفني لمنتخب الشاطئية فى ورش عمل نظمها الاتحاد الدولى على هامش القرعة، كما يتواجد محمد منجى المدير الإداري للمنتخب فى الإمارات، لاختيار فندق إقامة البعثة خلال فاعليات كأس العالم.

نتائج القرعة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر، ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات منظم البطولة، وأمريكا وإيطاليا.

فيما أسفرت باقي المجموعات عن النتائج التالية:

المجموعة الثانية: إسبانيا - إيران - تاهيتي - الأرجنتين

المجموعة الثالثة: السنغال - بيلاروسيا - كولومبيا - اليابان

المجموعة الرابعة: البرازيل - عمان - البرتغال - المكسيك

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