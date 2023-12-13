عمر مرموش خارج حسابات فرانكفورت أمام أبردين بدوري المؤتمر

شهدت قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني لمواجهة أبردين الاسكتلندي غياب النجم المصري عمر مرموش المقرر لها غدا الخميس، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.



وأعلن دينو توبمولر مدرب فرانكفورت، قائمة فريقه لخوض لقاء أبردين، والتي خلت من اسم عمر مرموش التونسي إلياس سخيري بسبب الإصابة.

قائمة آينتراخت فرانكفورت الألماني

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن إصابة مرموش بنزلة برد حادة، أبعدته عن مباراة أبردين التي ستقام في اسكتلندا.

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ويغيب مرموش أيضا عن لقاء باير ليفركوزن، يوم الأحد المقبل في الدوري الألماني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتألق مرموش في لقاء بايرن ميونخ الذي فاز به فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية للدوري، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين لزملائه.

وتصدر النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بوندزليجا"، بعد تألقه الكبير خلال مواجهة بايرن ميونخ، والتى حسمها رفاق مرموش، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق عمر مرموش، خلال مواجهة بايرن ميونخ، من خلال تسجيله هدفا وصناعة هدفين فى شباك حارس الفريق البافاري مانويل نوير.

واستعرض موقع "هوسكورد" التشكيل المثالي للجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني، بتواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد حصوله على ثاني أعلى تقييم فى التشكيل بقيمة 9.1 نقاط، خلف زميله فى الفريق إيريك إبيمبا بـ 9.6 نقاط.

وساهم مرموش، صاحب الـ 24 عاما، فى 10 أهداف خلال 14 مباراة خلال الموسم الحالي بالدوري الألماني، إذ سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم المصري الشاب، 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع فرانكفورت فى مختلف المسابقات، سجل 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر مرموش لاعب منتخب مصر الهدف الأول لآنتراخت فرانكفورت في مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من مباراة الفريقين بالدوري الألماني.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بايرن ميونخ يستهدف الظفر بخدمات الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأفاد التقرير بأنه "لا قلق داخل إدارة برشلونة من إمكانية إغراء رونالد أراوخو، حيث يثقون كثيرا في ولاء اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن مؤخرا تعاقده مع بريان بريان زاراجوزا نجم غرناطة، بعقد طويل حتى صيف 2029.

وسيكمل زاراجوزا، الموسم الحالي مع ناديه غرناطة، على أن ينضم للفريق البافاري في صيف العام المقبل.