الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

قائمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي وموقف محمد صلاح

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

سجل النجم المصري محمد صلاح، غيابا عن قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي، لمواجهة مضيفه فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول الإنجليزي أمام سانت جيلواز البلجيكي في تمام الثامنة إلا الربع من مساء غد الخميس، على ملعب "جوزيف ماريان".

وشهدت قائمة ليفربول غياب عدد كبير من اللاعبين من أجل الراحة، بقرار من المدرب كلوب، لعدم أهمية وتأثير المباراة على مستقبل الريدز في البطولة.

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ويمتلك ليفربول 12 نقطة في صدارة المجموعة وضمن تأهله، بينما تتبقى البطاقة الأخيرة بين تولوز وسانت جيلواز، حيث إن النادي الفرنسي ينتظر هدية من الريدز بالفوز على الفريق البلجيكي، بشرط انتصار تولوز على لاسك في المباراة الأخرى.

 

قائمة ليفربول لمباراة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي


حراسة المرمى: كيليهير، مارسيلو بيتالوجا، فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس، تشامبيرس، كونور برادلي، كالوم سكانلون، كونساه.


وسط الملعب: جيمس ماكنويل، توم هيل، جرافينبيرخ، هارفي إليوت، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو.

الهجوم: كايدي جوردون، بن دوك، لويس كوماس، كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.

 

وتوج محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر نوفمبر الماضي، ليحصد الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي للنادي.

 

وخاض نادي ليفربول 6 مواجهات في شهر نوفمبر بجميع المسابقات، ثلاثة منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام بورنموث، ومواجهتان في الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف في شهر نوفمبر، جاء اثنان منها في شباك برينتفورد في الدوري المحلي، وهدف وحيد في مسابقة اليوروباليج أمام لاسك، وقام بصناعة هدفين في الشهر ذاته الأول أمام مانشستر سيتي والثاني أمام لاسك.

 

 

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثالثة على التوالي، بعد حصد الجائزة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

 

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير لعام 2023، المقدمة من "جلوب سوكر".

 

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب بالعالم من جوائز جلوب سوكر، كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.

 

قائمة اللاعبين النهائية لجوائز جلوب سوكر أفضل لاعب بالعالم

وضمت قائمة اللاعبين النهائية لجوائز جلوب سوكر أفضل لاعب بالعالم كلا من:

محمد صلاح، ليفربول.

كريم بنزيما، الاتحاد السعودي.

كريستيانو رونالدو، النصر السعودي.

ليونيل ميسي، إنتر ميامي.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي.

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان.

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي.

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد.

فيكتور أوسيمين، نابولي.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي.

جود بيلينجهام، ريال مدريد.

 

 

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