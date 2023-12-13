تشافي يرفض رحيل لاعب برشلونة في انتقالات يناير

برشلونة، رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، رحيل أحد اللاعبين عن صفوف البرسا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وذكرت تقارير أن أوريول روميو، لاعب وسط برشلونة، سيغادر الفريق في الشتاء، بعد أن ابتعد عن التشكيل الأساسي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روميو لن يغادر البارسا في يناير المقبل، لأن تشافي يريد مواصلة الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم.



وتعاقد برشلونة مع روميو كخيار بتكلفة منخفضة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني في الصيف الماضي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تعافي لاعبي وسط برشلونة من الإصابات، جعل روميو يحصل مؤخرا على دقائق أقل للمشاركة في المباريات، ما تسبب في ظهور شائعات رحيله عن البارسا.

وأوضحت أن أوريول روميو يحظى بتقدير كبير داخل غرفة ملابس برشلونة، بسبب شخصيته وفهمه الجيد لأسلوب لعب تشافي.

الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن قرار من الحكومة الكتالونية، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، لملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

لاعبو برشلونة محرمون من الاستحمام

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصدرت الحكومة الكتالونية عددا من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف.



وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية.

وأشارت إلى أن القرار يشمل كذلك نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس.

ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات، قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.

موعد مباراة رويال أنتويرب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق مباراة رويال أنتويرب وبرشلونة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-24، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023،في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباراة برشلونة ضد أنتويرب اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قنوات بي أن سبورت

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.