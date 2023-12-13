الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كريم ليلي يحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة

الكولاجين، فيتو
الكولاجين، فيتو

الكولاجين من العناصر الموجودة بالجلد التى تحافظ على شبابه ورطوبته، ومع التقدم فى العمر يقل الكولاجين بالبشرة ما يسبب ظهور التجاعيد.

وتهتم الفتيات كثيرا بتحفيز إنتاج الكولاجين، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتحافظ على شبابها وتقاوم التجاعيد.

كريم ليلي لتحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم ليلي لتحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة.

المكونات:-

كيس شاى أخضر

كوب ماء مغلي

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الشاى والماء المغلى ونقلب جيدا.
  • ثم نغطى الشاى ونتركه حتى يبرد.
  • ثم نصفى الشاى ونأخذ السائل الناتج ونضعه فى مقلاة.
  • ثم نذوب به النشاء جيدا ونرفع المقلاة على النار.
  • نقلب سريعا حتى يغلظ القوام.
  • ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد
  • ثم نضيف العسل ونقلب جيدا، ونحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق.
  • نحفظها بالثلاجة ونخرجه قبل الاستخدام بربع ساعة.
  • حيث نفرد طبقة رقيقة منه على البشرة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا فى المساء.
كريم ليلي لتحفيز انتاج الكولاجين بالبشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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ماء سحري يحول بشرتك إلى فلتر طبيعي

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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