ماء سحري يحول بشرتك إلى فلتر طبيعي

فلتر الكاميرا من التقنيات الحديثة التي تفضلها الفتيات فى التصوير لأنه يخفي عيوب البشرة ويجعلها أكثر نضارة وحيوية وشباب.

وتظن الفتيات أن من الصعب الحصول على بشرة صافية كالتي تظهر فى فلتر الكاميرا ولكن خبراء التجميل ساعدوا في ذلك من خلال الوصفات الطبيعية.

ماء سحري يحول البشرة إلى فلتر طبيعي

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، ماء سحري يحول البشرة إلى فلتر طبيعي.

المكونات:-

ملعقة كبيرة لبان دكر

كوب ماء

ملعقة كبيرة عسل نحل

الطريقة:-

نغسل اللبان الدكر ونصفيه ثم ننقعه فى كوب الماء ليلة كاملة.

وفى اليوم التالى نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونتركه جانبا.

ثم نحضر زجاج بخاخ ونضعه به العسل النحل.

ثم نضيف عليه منقوع لبان الدكر، ونرج جيدا حتى يذوب العسل فى منقوع اللبان الدكر.

ثم نغلق الزجاجة ونحفظها بالثلاجة للاستخدام اليومي.

حيث تبلل قطنة بالخليط ونمسح بها الوجه مرتين يوميًّا صباحًا ومساء.

ويمكن رش الخليط على الوجه مباشرة كتونر طبيعي.

المواظبة على هذا السائل يفتح البشرة ويشدها ويساعد فى مقاومة التجاعيد.

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خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.