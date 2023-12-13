الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أنباء عن استهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر

استهدف بارجة أمريكية،
استهدف بارجة أمريكية، فيتو

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم عن مراسلها في اليمن، أنباءً تفيد باستهداف الحوثيين بارجة أمريكية وناقلة نفط بالبحر الأحمر.

استهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر

وزعم مسئول أمريكي أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أصابا ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب اليوم الأربعاء.

وقال المسئول، لوكالة "رويترز"، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسئول: إن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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جماعة الحوثيين تستهدف السفن الإسرائيلية 

وفى سياق متصل جدير بالذكر، أن جماعة الحوثي اليمنية تواصل استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب ردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر حيث وصل عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريح حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء فيما يستهدف الاحتلال المستشفيات والبنية التحتية للقطاع ويقصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويحاصر القطاع ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود والكهرباء وذلك بدعم أمريكي لا محدود وصل إلى أكثر من 200 شحنة أسلحة بعضها محرم دوليًا وتواطؤ غربي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لـ  سفينة حربية إسرائيلية  تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز.

إطلاق صاروخ كروز على منطقة تتبع الحوثيين

ونقلت "رويترز" عن مسئول أمريكي قوله، إن صاروخ كروز تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون ضرب سفينة شحن مسببا حريقا وأضرارا.

فى ذات السياق، قال الإعلام الحربي لـ "حزب الله" اللبناني، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎01:50‌‏ من ظهر‎ موقع ‎راميا والساعة 02:00‌ ‎ثكنة ‏شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‌‏بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتهما إصابة مباشرة".‏

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الحوثيين البحر الأحمر القاهرة الاخبارية اليمن سفينة حربية امريكية قطاع غزة حزب الله

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