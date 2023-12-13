الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو للتهرب من مسئوليته عن عملية طوفان الأقصى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

عملية طوفان الأقصى،  كشفت  صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى التهرب من اللوم عن أحداث 7 أكتوبر، يحاول أن ينسب الكارثة إلى سلفه، إسحاق رابين، ويربط الأخطاء باتفاقات أوسلو في التسعينيات. 
 

نتنياهو يتهرب من مسؤوليته عن عملية طوفان الأقصى 
 


وذكرت  صحيفة هآرتس العبرية في تقريرها  أن  نتنياهو طوال فترة ولايته الطويلة كرئيس للوزراء، رفض باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية إقليمية وفصل إسرائيل عن الفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يُنسب إليه الفضل في إنجازات مثل اتفاقيات إبراهام، ويبدو أنه يتجاهل دور اتفاقيات أوسلو في هذه التطورات. 

وجاء في  افتتاحية الصحيفة العبرية، أنه حتى النمو الاقتصادي المنسوب إليه لم يكن ليتحقق لولا اتفاقات أوسلو.

وأضافت “هآرتس”، أنه بدلا من الاعتراف بالمسؤولية عن ما أسمته "كارثة أكتوبر" وفشل سياساته، تقول الصحيفة العبرية أن نتنياهو يواصل بلا خجل إلقاء الخطب الدبلوماسية.

ووفقًا لصحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لا يركز على التخطيط لمستقبل إسرائيل وغزة، ولكنه يسعى، باعتباره ماهرًا في التهرب من اللوم، إلى كبش فداء آخر لتبرئة نفسه من التحقيق الحكومي في كارثة 7 أكتوبر

 

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