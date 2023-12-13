أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب.



الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.

وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

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بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية



وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.

وتابع بايدن، أن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكي"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.



كمين القسام لجنود جيش الاحتلال



من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان.



استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

