الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب.


الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة


وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن  تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.
وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

Advertisements


بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية


وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.
وتابع بايدن، أن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكي"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".
وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.
ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.


كمين القسام لجنود جيش الاحتلال


من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان.


استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.
 

تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (إنفوجراف)

"إذ كان لا بد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي قصتي”.. برايان كوكس يدعم غزة بحكمة فلسطينية (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الصحة بغزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة غزة الخارجية الإسرائيلية الولايات المتحده الامريكيه بايدن واشنطن

مواد متعلقة

إسرائيل: أمريكا لا تزال تعطي الضوء الأخضر لمواصلة الحرب

أبو الغيط: تصويت الجمعية العامة لوقف إطلاق النار بغزة يعكس عزلة إسرائيل

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لفندق بواقعة اتهام المطربة بوسي لطليقها بالتعدي عليها

أسرار جديدة عن قتلى لواء جولاني بغزة، أحدهم قائد حدود مع مصر والآخر توعد بإبادة الفلسطينيين

التجارة والصناعة ترفع رسم الصادر على حديد الخردة إلى 6000 جنيه للطن

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدورى

الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الصناعات الغذائية المصرية تغزو 15 دولة خلال الـ10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية