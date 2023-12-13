الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أول تحرك من البحرية البريطانية لحماية سفنها من الحوثيين

سفينة، فيتو
سفينة، فيتو

قالت العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل إن هيئة بحرية بريطانية أكدت اقتراب 6 قوارب على متنها اسلحة من سفينة قرب سواحل عمان دون مزيد من التفاصيل.

سفينة حربية أمريكية

وعلى الجانب الأخر زعم مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أصابا ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب اليوم الأربعاء.


وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة تكتم هويته، إن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها خلال الحادث. وقال المسؤول إن أحدا لم يصب بأذى في الهجوم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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جماعة الحوثي اليمنية

وفى سياق متصل جدير بالذكر ان جماعة الحوثي اليمنية تواصل استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب ردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر حيث وصل عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريح حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء فيما يستهدف الاحتلال المستشفيات والبنية التحتية للقطاع ويقصف المنازل على رؤوس ساكنيها ويحاصر القطاع ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود والكهرباء وذلك بدعم أمريكي لا محدود وصل إلى أكثر من 200 شحنة أسلحة بعضها محرم دوليًا وتواطؤ غربي.

سفينة حربية إسرائيلية

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه لـ  سفينة حربية إسرائيلية  تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز.

ونقلت " رويترز" عن مسؤول أمريكي أن صاروخ كروز تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون ضرب سفينة شحن مسببا حريقا وأضرارا.

هجوم حوثي على سفينة بباب المندب

وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «The War Zone»، إن السفينة «إم تي ستريندا» تعرضت لهجوم بصاروخ انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرًا إلى أنها أصيبت على بعد 60 ميلًا شمال مضيق باب المندب.

الحوثيون سواحل عمان سفينة قوارب أسلحة

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