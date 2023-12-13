الأمم المتحدة تحذر من موجة تهجير لسكان غزة تهدد الشرق الأوسط

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط الأوسع بسبب الصراع في غزة، فيما اجتمع مسئولو الأمم المتحدة وساسة ومجموعات إغاثة في جنيف اليوم الأربعاء للبحث عن حلول لأزمة نزوح عالمية.



40 مليون نازح فروا من الصراعات في السودان أوكرانيا

ونزح عدد قياسي بلغ 114 مليونًا حول العالم منهم نحو 40 مليون لاجئ فروا من عشرات الصراعات الدائرة بما يشمل السودان وأوكرانيا.



نزوح 85 % من سكان قطاع غزة



وأدّى القصف الإسرائيلي على غزة منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل إلى نزوح 85 % من سكان القطاع داخليًّا.



وقال جراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، الذي يعقد كل أربع سنوات "هناك كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، وحتى الآن فشل مجلس الأمن في وقف العنف".



وأضاف: "نتوقع سقوط مزيد من القتلى من المدنيين وزيادة المعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة".



كما حث جراندي المجتمع الدولي على عدم نسيان أزمات أخرى تسبب النزوح.



وقال: "بينما لا يزال هناك تركيز قوي على غزة، ولا بد أن يبقى ذلك، أدعوكم فضلًا ألا تغفلوا الأزمات الإنسانية وأزمات اللاجئين الملحة الأخرى".



ومن المتوقع أن يقدم المشاركون في المنتدى، الذي يستمر حتى يوم الجمعة، تعهدات حول قضايا محددة تتعلق باللاجئين، مثل: التعليم، وتعزيز العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية. ويلتحق 60 % فقط من الأطفال اللاجئين بالمدارس.



وعبَر جراندي عن أمله في أن تكون هناك أيضًا تعهدات بتمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعاني من عجز يبلغ 400 مليون دولار لعام 2023. وأضاف أن هناك "حالة ضبابية هائلة" بشأن المبلغ الذي يمكن أن يقدمه المانحون للمفوضية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، في عام 2024.



وقبيل المنتدى قال جراندي في مقابلة، إن العديد من السياسيين الغربيين صاروا أقل ترحيبًا باللاجئين في مواجهة هذا التدفق.



وقال، اليوم الأربعاء، إنه لا ينبغي اعتبار استقبال الدول المضيفة للاجئين أمرًا مفروغًا منه.



وأردف: "دعونا نتذكر أن معظم اللاجئين، 75 % منهم على وجه الدقة، تستضيفهم بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغالبًا ما تكافح من أجل توفير الرعاية لمواطنيها".

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وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب



الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.

وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.



