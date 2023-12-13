مصرع شاب بسبب معاكسة فتاة بشبرا الخيمة

لقى شخصان مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اثناء قيام المجنى عليهما معاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من يحى. س، وعمرو. ع، علي يد صاحب محل احذية اثناء دفاعه عن فتاه قام المجنى عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق اعيرة نارية اودت بحياتهما.

وألقى القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، جرى نقل الجثتان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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