الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع شاب بسبب معاكسة فتاة بشبرا الخيمة

مصرع شاب بشبرا الخيمة،
مصرع شاب بشبرا الخيمة، فيتو

لقى شخصان مصرعهما على يد صاحب محل أحذية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اثناء قيام المجنى عليهما معاكسة فتاة كانت تسير أمام المحل نشبت مشاجرة بينهما مع المتهم قام على إثرها بإطلاق أعيرة نارية أودت بحياتهما، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

Advertisements

 

 

إسرائيل تعلن مصرع العقيد إسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالعريش

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بنشوب مشاجرة ومتوفيان بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من يحى. س، وعمرو. ع، علي يد صاحب محل احذية اثناء دفاعه عن فتاه قام المجنى عليهما بمعاكستها نشبت بينهما مشاجرة قام المتهم خلالها بإطلاق اعيرة نارية اودت بحياتهما.

وألقى القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، جرى نقل الجثتان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء نبيل سليم أمن القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

المشدد 15 عامًا لعامل قتل قهوجي في مشاجرة بالشرابية

المشدد 3 سنوات لعاطل أصاب آخر في مشاجرة بالسلام

استمرار حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في السلام 15 يوما

إصابة صيني الجنسية نتيجة مشاجرة مع آخرين بمدينة بدر

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بعد تحديد إصابته، فيتوريا يستعجل تقرير طبيب المنتخب لحسم مصير النني من قائمة أمم افريقيا

بـ 46 جنيهًا، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وخبراء: الأزمة مستمرة لـ مارس 2024 ومطالب بتطبيق سعر استرشادي

تفاصيل وقفة الصحفيين الاحتجاجية لإيقاف العدوان على غزة (صور)

الأسواق العالمية تحبس أنفاسها قبل الإعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد، ليفربول يعلن افتتاح ملعبه الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تريد السلام مع أوكرانيا.. تعرف على منافسة بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية