مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالعريش
لقى شخص مصرعه واصيب 2 اخرين بإصابات بالغه في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء وتم نقل الجثه والمصابين الى المستشفى.
مصرع شخص وإصابة اثنين اخرين في حادث تصادم بالعريش
تلقت الاجهزه المعنية في شمال سيناء اخطارا بوقوع حادث تصادم سياره ربع نقل مع سياره تاكسي أجرة اثناء سيرهما على الطريق الدائري جنوب مدينه العريش خلف المنطقه الصناعيه بالمساعيد.
واسفر الحادث عن مصرع أحمد حسين المقلوز وإصابة 2 اخرين بإصابات بالغه وتم نقل الجثه الى ثلاجه مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابه العامه ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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