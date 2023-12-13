الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن مصرع العقيد إسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

الإحتلال، فيتو
الإحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل العقيد إسحاق بن باشيت، 44 عامًا، قائد كتيبة جولاني، لواء جولاني، في معركة الشجاعية العنيفة شمال قطاع غزة.

اندلاع الحرب على غزة

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فأن بن باشيت هو الضابط الرابع برتبة عقيد الذي يقتل في اندلاع الحرب على غزة، بعد قائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ، وقائد لواء الجنوب العقيد عساف حمي، وقائد الوحدة متعددة الأبعاد العقيد روي ليفي.

وأعلن كذلك مقتل الرقيب عيران ألوني، (19 عاما )، من أوفاكيم، مقاتل في الكتيبة 51، لواء جولاني، في ذات المعركة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي

وارتفعت حصيلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 444 ضابطا وجندي منذ 7 أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بقطاع غزة.

6 ضباط وجنديين

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس.

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الاحتلال الحرب في غزة الحرب على غزة

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