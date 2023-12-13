إسرائيل تعلن مصرع العقيد إسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل العقيد إسحاق بن باشيت، 44 عامًا، قائد كتيبة جولاني، لواء جولاني، في معركة الشجاعية العنيفة شمال قطاع غزة.
اندلاع الحرب على غزة
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فأن بن باشيت هو الضابط الرابع برتبة عقيد الذي يقتل في اندلاع الحرب على غزة، بعد قائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ، وقائد لواء الجنوب العقيد عساف حمي، وقائد الوحدة متعددة الأبعاد العقيد روي ليفي.
وأعلن كذلك مقتل الرقيب عيران ألوني، (19 عاما )، من أوفاكيم، مقاتل في الكتيبة 51، لواء جولاني، في ذات المعركة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي
وارتفعت حصيلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 444 ضابطا وجندي منذ 7 أكتوبر.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بقطاع غزة.
6 ضباط وجنديين
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.