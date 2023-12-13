عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي: حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما

الهجوم البري على غزة، علق عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء على الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهته مع المقاومة الفلسطينية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وقال بيني جانتس في حديثه اليوم الأربعاء:" إن حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا"، في إشارة إلى المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي على غزة والتي بدأت بعد إنتهاء الهدنة الإنسانية في القطاع.



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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

وبالأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وأمس الثلاثاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديًا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.