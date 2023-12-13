جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في اشتباكات مع كتائب القسام بغزة

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عن إصابة ٤ جنود بجروح خطيرة في حوادث مختلفة خلال المعارك مع مقاتلي حركة حماس بقطاع غزة.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم بإصاباتهم.



وأضاف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيب 33 جنديًا على مدار ال٢٤ ساعة الماضية في الاشتباكات مع كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس.



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 101 من جنوده قُتلوا، منذ بدء الهجوم البري المستمر في قطاع غزة

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وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أوضح جيش الاحتلال أن حصيلة الجنود القتلى ارتفعت إلى 101 جندي، بعد مقتل ثلاثة جنود كُشف عن هويتهم.

ووثقت قناة الجزيرة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، لحظة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة.

ونشرت القناة مقطع فيديو بذلك، مؤكدة أن قوات جيش الاحتلال قصفت مواقع مختلفة بجنوب لبنان فجر اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية

و أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي، وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

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