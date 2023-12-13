كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء:"استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها، أنها قصفت تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

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سرايا القدس تهاجم تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين يوم أمس في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".