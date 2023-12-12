الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القسام تصدر بيانا تكشف فيه عن خسائر فادحة بصفوف الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أخبار غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة  دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

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اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية

كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.

وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

حركة حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية

في السياق ذاته، طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وأجهزتها بتجاوز "اتفاقيات أوسلو" ووقف التنسيق الأمني والانتقال للمقاومة الشاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس: "تصريحات نتنياهو بجهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف شعبنا في غزة والضفة الغربية، وهي تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى".

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