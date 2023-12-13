بعد تدمير دبابة ميركافا، سرايا القدس تهاجم تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالهاون

الهجوم البري على غزة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها قصفت تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

سرايا القدس تهاجم تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته خلال معارك في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "سقط 8 عسكريين يوم أمس في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني".

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 442 عسكريًّا.

أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".

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خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وأمس الثلاثاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

وقالت القسام في بيانها، إنه من بين الآليات الإسرائيلية المستهدفة دبابة وناقلة جند كان يعتليها 3 جنود، تم الإجهاز على طاقمها.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عددا منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص إسرائيلي بقذيفة RPG.

كما خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات إسرائيلية راجلة توغلت في عدة مناطق من قطاع غزة، وتمكنوا من قتل 11 جنديًا، وكذلك استولوا على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم.

وأشار البيان إلى أن عددا آخر من الجنود الإسرائيليين وقعوا ما بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

كما تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تليفزيونية" في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

