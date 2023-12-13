الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تحذير خطير من الأجهزة الأمنية في أمريكا للمواطنين بسبب أحداث غزة

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، أصدر  مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الأربعاء، تحذيرا خطيرا للمواطنين الأمريكيين  من أعمال عنف فردية محتملة  خلال العطلات مع استمرار تصاعد التوترات وسط الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال في فلسطين.

زيادة أعمال العنف في أمريكا 

وأكدت تقارير إعلامية أمريكية اليوم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إعلانًا للخدمة العامة، جاء فيه  إن الحرب ستزيد من "التهديد بالعنف الذي يمارسه الفاعلون المنفردون والذي يستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء".
وجاء في تقرير الأجهزة الأمنية الأمريكية، أن التجمعات الكبيرة خلال العطلات قد تكون “هدفا مناسبا” لأولئك الذين ألهمتهم لارتكاب أعمال عنف ضد المجتمعات اليهودية والمسيحية والمسلمة والعربية.

وأضافت الأجهزة الأمنية الأمريكية في تقريرها أن الدعوات للعنف قد تتزايد في الأيام التي تسبق الأعياد وقبل الأحداث البارزة الأخرى هذا الشتاء مشيرين الى العوامل التي يمكن أن تزيد من تفاقم التهديد بالعنف تشمل تصعيد الصراع في غزة وحالات العنف الملحوظة في الأراضي الامريكية والتي تلهم الهجمات المقلدة أو الانتقامية.

وتجدر الإشارة إلى أن  هناك ارتفاعا في جرائم الكراهية المحتملة أو غيرها من الانتهاكات الإجرامية في أمريكا  منذ 7 أكتوبر، وأضاف التقرير  أن هناك زيادة في القنابل الكاذبة والتهديدات بإطلاق النار ضد المعابد اليهودية في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه  ذكر  مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الأسبوع الماضي إن الوكالة شهدت قفزة بنسبة 60% في التحقيقات في جرائم الكراهية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب. 

وقال في شهادة امام الكونجرس: "بالنظر إلى الدعوات المستمرة لشن هجمات من قبل المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ عملية طوفان الأقصى في  أكتوبر، فإننا نعمل على مدار الساعة لتحديد وتعطيل الهجمات المحتملة"

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