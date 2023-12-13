الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة داخل  مدرسة في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

غزة اليوم، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في تقرير لها  اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا بقطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

 

وتستمر مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدارس التابعة للأونروا في غزة، والتي أصبحت ملجأ للنازحين.

ويوم الجمعة الماضية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

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جيش الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء أماكنهم

 

 وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزةبإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

جيش الاحتلال يوجه سكان شمال غزة  بإخلاء أماكن تواجدهم

ووجه جيش الاحتلال  "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

 

وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".

وتابع البيان: "سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.".

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غزة اليوم غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي المدارس التابعة للأونروا

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