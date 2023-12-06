الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن توغل قواته في قلب خان يونس

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، إن قواته في غزة تعمل "في قلب مدينة خان يونس" الواقعة جنوب القطاع للمرة الأولى.


وأضاف في بيان أن الجنود "وصلوا إلى وسط خان يونس وبدأوا غارات مستهدفة في قلب المدينة" التي وصفتها بأنها رمز لحكم حماس العسكري والإداري.


وكان جيش الاحتلال  قد أعلن مساء اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه  في قطاع غزة إلي 411 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

 

قتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة



وجاء بيان الجيش الإسرائيلي عقب الإعلان عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح وصفها بالخطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة.

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وقال  جيش الاحتلال  في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب أول –احتياط -عيدي شاني، 39 عامًا، من تسور يتسحاق، من اللواء 6036 لوجستي، في معركة شمال قطاع غزة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب  جندي من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.
 

وأعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- مساء اليوم الأربعاء، استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف "الياسين 105" في محور شرق خان يونس.

 

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خان يونس أصابتهم بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، أنها قصفت موقع كيسوفيم في غلاف غزة بصواريخ قصيرة المدى.

 

استمرار الهجوم البري على غزة

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة،  ومحاولة تدمير أنفاق حماس في القطاع من خلال استخدام مياه البحر.

 

وأفادت وسائل إعلام، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

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