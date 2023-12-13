الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

تأجيل الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية نواب العمرانية لمايو القادم

محكمة النقض،فيتو
محكمة النقض،فيتو

أجلت  محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لشهر مايو 2024 نظرا لتغيير الدائرة القضائية.

النتيجة تتعارض بشكل جسيم مع العلن

وكان الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق، قد تقدم بطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020، وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد عبد الحميد، وأحمد عاشور، وتقدم إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي، والفريق القانوني المرافق بنسخ محاضر الفرز، والتي تتعارض بشكل جسيم مع النتائج المعلنة. 

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محكمة النقض مجلس النواب المصري الديمقراطي

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