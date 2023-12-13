الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مصر والكونغو الديمقراطية تؤكدان مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

أكد الرئيسان المصري والكونغو الديمقراطي مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون، وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

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كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية

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