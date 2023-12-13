الأمن الاقتصادى يحرر 15 ألف قضية سرقة كهرباء ومواصلات وتهرب ضريبي

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 15 ألفا و214 قضية متنوعة على مستوى الجمهورية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1542) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13458 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 214 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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وأكدت وزارة الداخلية ، مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.