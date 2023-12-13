الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

شيخوخة مصطفى الفقي!

سأله المذيع الكويتي -الذي ترك تاريخ بلاده المجيد ليتخصص في حلقات عن تاريخ مصر! وياليته يفعل ذلك علميًا أو مع متخصصين.. إنما مع بعض المشبوهين والإرهابيين كما جرى مع أحد أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين- هل صحيح أن أمريكا هي من صنعت ثورة يوليو؟ 

 

قال ما معناه إن أمريكا استفادت من الثورة ضد بريطانيا وفرنسا لتحل محلهما.. لكنه ترك الباب مواربًا ليفسح المجال للمذيع ليوظف الإجابة كما يريد.. فتكون النتيجة هي المعادلة الخبيثة التالية: "كلامي موجود ولم أقل ما جاء في عنوان الفيديو"!

Advertisements

 
هذه الطريقة مربحة للبرنامج الذي يستضيفه.. فهذه العناوين تجذب المشاهدين وتتحول مشاهداتهم إلي أموال. ولكن عنوان كاذب مثل: "مصطفي الفقي يؤكد أمريكا صنعت ثورة يوليو" سيتوظفه جماعة الإخوان الإرهابية أسوأ توظيف!

 
سأله المذيع ببرنامجه الفاشل عن أم كلثوم فكانت الإجابة بإيحاءات مهينة لسيدة الغناء العربي نخجل من وصفها ولا وصف ضحكته الخبيثة في ختام الجزء الخاص بكوكب الشرق!

  
قال للمذيع: الرئيس جمال عبد الناصر كان يرتاح بعد نكسة يونيو في منزل الرئيس السادات.. نائبه في ذلك الوقت. وكانت السيدة حيهان السادات تقدم له الجبنة القريش البيضاء التي يفضلها.. ولا يخلو الأمر من المشروبات.. فسأله المذيع: أي مشروبات؟ فيرد: "متحبكهاش بقي"! ثم يكمل: معظم رؤساء العالم يشربون!


وهكذا يكرر الفقي طريقته.. قال ولم يقل! ومن جديد يكرر المذيع شره.. وتكون العناوين أن عبد الناصر كان يشرب في بيت السادات! لنكون أمام مشهد مريع.. رئيس  في الحكم يشرب مع نائبه وبحضور زوجته! فماذا سيتخيل العالم؟! كيف ستوظف الجماعة الإرهابية الموقف؟! ماذا سيقول شباب مصر عن حكامه وقدوته؟!

 
مذيع الفشل لم يخطر علي باله مرة واحدة -مرة واحدة فقط- أن يسأله عن أدلته ولا وثائقه ولا هل كان حاضرًا في أي من ذلك أو حكي له من حضر! وفي الحالة الحيرة سيكون من حكي له عبد الناصر نفسه أو السادات نفسه أو جيهان السادات نفسها! 

 

وفي مثال ثورة يوليو لم يخطر علي بال المذيع وضيفه.. أو الفقي ومذيعه أن الثورة عمرها تجاوز السبعين عامًا وهو ما يعادل مرة ونصف الزمن الأقصى المتاح للإفراج عن الوثائق الأمريكية شديدة السرية! وهو ما لم يحدث.. وهو ما ينفي الكذبة تلقائيا!
الآن نتساءل: هل هذا أسلوب رجل دولة ؟! هل هذا أسلوب دبلوماسي سابق؟! 

 

الانهيار الإسرائيلي!

تفكك كيان العدو!


الأسباب وراء هذا السقوط خليط من شيخوخة حل موعدها منذ سنوات ولهث خلف مال القنوات الذي هو بالعملة الأجنبية.. والمؤسف أنه يتم عبر أكاذيب مخجلة لصاحبها.. فلا لوم علي المذيع الخائب.. إنما علي من شوه ويشوه رموز وطنه.. زعماء وفنانين.. 

اللوم على من يمنح أعداء شعبنا فرصا للتربص والإنتقام من تاريخنا كله وممن صنعوه! ومن زعيم أشتهر بالتزامه الشخصي لا يشرب ولا يعرف ولم يعرف غير زوجته؟! علي من يفكك الكتلة الوطنية الموحدة ضد العدوان علي غزة وفي الإنتخابات المصرية!
هذه الشيخوخة تحتاج إلي حل..من أسرة المذكور علي الأقل!

جماعة الإخوان الارهابية جماعة الارهاب ثورة يوليو جمال عبد الناصر جماعة الإخوان الدكتور مصطفى الفقي مصطفي الفقي سيدة الغناء العربي كوكب الشرق الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

مقاتلو غزة أدرى بشعابها !

العمدة الحقيقي في أبوتيج!

جوتيرش وسانشيز ورسالة بالإسبانية والبرتغالية!

عودة كارلوس!

ازدراء الأوطان!

الأكثر قراءة

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

حالة الطقس غدا الخميس 14 -12-2023 فى مصر

عضو بالأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

حماس عن مقتل 10 جنود للاحتلال: غزة مقبرة الغزاة

كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة التاسعة

وزير التعليم العالي يستقبل وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس

بالأرقام، الصناعات الغذائية المصرية تغزو أسواق 15 دولة بالعالم

Advertisements

منوعات

المزيد

464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء

فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية