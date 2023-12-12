الانهيار الإسرائيلي!

وسائل إعلام عربية وغربية تتحدث منذ مساء الأمس وصباح اليوم عن اتصالات من حكومة العدو بكل من مصر وقطر لإجراء اتصالات مع المقاومة الفلسطينية للعودة إلي تبادل المعتقلين الفلسطينيين بالأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة!



وسائل إعلام إسرائيلية سعت لتلطيف الخبر وتخفيفه فصاغته بطريقة أخري فقالت إن حكومة نتنياهو مستعدة لبحث أفكار واقتراحات بشأن العودة لتبادل المعتقلين والرهائن!



الخبر حتي في صورته وصيغته الثانية يعني تعثرا أو قل فشلا صهيونيا في غزة.. فلا يعقل أن تكون العملية البرية العدوانية ناجحة، وتسير علي ما يرام من وجهة نظرهم ثم يوقفونها أو يعطلونها أو يؤخرونها لأي سبب!

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ولذلك لم يكن غريبا أن كل بطولات المقاومة مصورة بالصوت والصورة، بينما العدو يمنع حتي صرخات أهالي القتلي والجرحي!



الأوضاع لدي العدو ستنفجر من الداخل، وربما أسرع مما توقعنا.. نحتاج مزيدا من الصمود وزيادة في فاتورة العدوان بمزيد من القتلي والمصابين..عندها ستصل الرسالة ويبدأ العد التنازلي للانهيار ومحاكمة النتن ياهو!