موسم الرياض يُعيد يسرا إلى المسرح
أعلنت الفنانة يسرا عن انضمامها إلى موسم الرياض من خلال مشاركتها في عرض مسرحي.
وقالت يسرا في تصريحات إعلامية إنها سوف تشارك في أحد العروض المسرحية بموسم الرياض دون أن تكشف عن تفاصيل.
ولم تقف يسرا على خشبة المسرح منذ 21 عامًا، عندما قامت ببطولة مسرحية "لما بابا ينام" برفقة الراحلين علاء ولي الدين وحسن حسني.
وأسهم موسم الرياض في عودة عدد من الفنانين المصريين إلى المسرح مثل: ليلى علوي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز.
ولم تحسم يسرا أمر ظهورها في الماراثون الرمضاني 2024، حيث أشارت إلى أن هناك أعمالًا لا تزال قيد الكتابة والتحضير، ولكنها لم تحدد أيًا منها بعد للبدء في تصويره.
وفي وقت سابق..أعلنت ليلي علوي عن مشاركتها في موسم الرياض من خلال مسرحية “الصندوق الأحمر” برفقة بيومي فؤاد الذي أثار جدلًا كبيرًا منذ هجومه على زميله محمد سلام الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي التي عُرضت مؤخرًا؛ تضامنًا مع غزة.
ومن المقرر أن يظهر بيومي فؤاد أيضًا برفقة كريم عبد العزيز من خلال مسرحية السندباد التي تعرض قريبًا ضمن موسم الرياض.
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