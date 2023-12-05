الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

يسرا تنعى ناهد فريد شوقي

يسرا، فيتو
يسرا، فيتو

 وفاة ناهد فريد شوقي، نعت الفنانة يسرا المنتجة ناهد فريد شوقي التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الصديقة والمنتجة العظيمة ناهد فريد شوقي.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

 

وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

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ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

 

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
 

 

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