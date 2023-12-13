مستقبل وطن يحتفل بالمشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية (فيديو)
نظم حزب مستقبل وطن – أمانة الدقي والعجوزة – استعراض بالألعاب النارية في شارع وزارة الزراعة عقب انتهاء عملية التصويت بلجان منطقة الدقي في الانتخابات الرئاسية 2024، احتفالًا بالمشهد الإيجابي للمشاركة الواسعة لأبناء الشعب المصري في الاستحقاق الدستوري.
واحتفى حزب مستقبل وطن بالمشهد الحضاري لمشاركة المصريين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بفيديو عكس حجم المشاركة الكثيف أمام اللجان خاصة في الساعات الأخيرة قبل انتهاء عملية التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات.
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