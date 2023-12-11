مسلسل زينهم، ناجي يتعرض لحادث ضمن أحداث الحلقة 17

مسلسل زينهم، شهدت الحلقة ١٧ من مسلسل زينهم تعرض ناجي وابنه لحادث سير، واعتقد زينهم أنه حادث مدبر، خاصة أن ناجي كان قد أخبره أنه يحاول البحث في ملفات قضية والده، ويتأذى ابنه إبراهيم بشدة ويمكث في المستشفى هو الآخر.

ويحاول جيمي التعرف على مصير علاقته بيمنى ولكنه يتفاجئ بتغييرها ويتفاجئ كذلك بمونتي الذي كان متواجدًا في العيادة وقت وجوده، وكشف شقيق زينهم له عن انفصال زوجته عنه، بينما تقرر جميلة العودة للقاهرة وتعترف زوجة السائق المتوفى عيد على الويشي ويتم التحقيق معه بفضل اعترافاتها عن إدارة تجارة المخدرات بشركته.

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تفاصيل مسلسل زينهم الحلقة ١٥

شهدت الحلقة ١٥ من مسلسل زينهم إتمام الصلح بين أمل وجميلة ولكن في اليوم الذي أتي آدم لخطبة جميلة أتى طليق أمل وخرب اليوم وحاولت جميلة إقناعه بالتعقل ولكن جلستهما تنتهي بسوء تفاهم.

وخلال الحلقة ١٥ من مسلسل زينهم تحاول والدة جيمي أن تقربه من رنا ابنة صديقتها لكي يبتعد عن يمنى، وبالفعل يجد فيها جيمي مميزات، كما تذهب له في مقر عمله.

وعلى جانب آخر يتقرب مونتي من يمنى وتشعر هي بالانجذاب له، ويحاول زينهم البحث بكل ما أوتى من قوة على دلائل تساهم في الكشف عن هوية سفاح الأطفال وكشفت التحاليل عن وجود اعتداء جنسي يسبق ارتكاب جريمة القتل وقاده القدر للاقتناع بأن السفاح يزيل عيون الأطفال بعد القتل لكي يمسح أي دليل على فعلته لإيمانه أن العين تحتفظ بالصور كما يقول أحد الأمثال، وبينما يجلس جيمي في مكتبه ترتعش الأضواء ويجد أوراقا مبعثرة في رواق المشرحة تحمل رسما يشبه العين.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.