تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل بطن الحوت بطولة الفنان محمد فراج، الذي يُعرض حاليًا على منصة شاهد الرقمية، مشيرةً إلى أن اختيار أماكن التصوير من أهم مميزات المسلسل.

في هذا السياق كتبت ماجدة عبر حسابها على فيسبوك، الآتي: اختيار أماكن التصوير واحدة من أهم ميزات مسلسل بطن الحوت، المخرج أحمد فوزي صالح رائع في تحويل المكان إلى بطل، فعلها قبلا في ورد مسموم، إنه يقدم المكان بشكل لم تألفه العين، ولم يتكرر في أي عمل فني سابق، أما أبطال المسلسل، الذي انتصفت حلقاته تقريبًا ولكن صعب أن نغفل أو نؤجل كلمات ثناء وتقدير وانبهار بأداء محمد فراج، وباسم سمرة، عصام عمر، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، الوقت لا يزال مبكرًا للحديث بإسهاب على كل مكونات المسلسل، ولكنه يستحق الاهتمام والانتظار".

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ويقدم الفنان محمد فراج في بطن الحوت دور رجل يدعى ضياء خلال أحداث مسلسل بطن الحوت، ويكون شقيق هلال -باسم سمرة-، ويتولى ضياء إدارة أعماله شقيقه بعد دخوله السجن، ولكن يواجه العديد من العراقيل بسبب أعماله المشبوهة.

ومسلسل بطن الحوت تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وضم عدد من الفنانين مع محمد فراج وباسم سمرة، منهم: أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، بسمة، سماح أنور، يوسف عثمان، تامر حبيب، حسام الحسيني، هاجر السراج، عصام عمر، آية عبد الرازق.