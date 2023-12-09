بعد تألقه في مسلسل بطن الحوت، من هو الفنان حسام الحسيني

بطن الحوت، تألق الفنان حسام الحسيني، في مسلسل بطن الحوت بشخصية الشيخ هندي، ولفت الأنظار بأدائه المتميز خلال أحداث المسلسل وهو ما دفع الجمهور للبحث عن المعلومات عنه:

من هو حسام الحسيني؟

والفنان حسام الحسيني قد نشأ في أسرة فنية من الطراز الأول فهو ابن الفنانة نهال عنبر والموسيقار مجدي الحسيني.

وساهمت ظروف التنشئة في أن يسري الفن في دمه، لذا فقد أصبح ممثل ومغني راب ومخرج بالإضافة إلى أنه كونه مخرج إعلانات، وله مشاركات عديدة على مستوى السينما والتليفزيون، وتجمع حسام الحسيني علاقة وطيدة بالفنان تامر حسني، لذا فإنه شارك معه في فيلم نور عيني وعمر وسلمى٣ مع تامر حسني.

كما أنه شارك في فيلم المصلحة والخلية والأصليين وشارك على مستوى الدراما في عدد من الأعمال منها مريم ورمضان كريم، ولقد ركز الفترة الماضية على الإخراج، وعاد للتمثيل بعد غياب ٧ سنوات من خلال مشاركته في مسلسل بطن الحوت بشخصية الشيخ هندي.

تفاصيل الحلقة 4 و5 من مسلسل بطن الحوت

شهدت الحلقتين ٤ و٥ من مسلسل بطن الحوت العديد من المفاجآت ومن أبرزها الحكم على هلال بالمؤبد فيطلق ورد زوجته ويطلب من شقيقه ضياء الزواج منها، وتوافق ورد وتقوم بإسقاط طفلها من هلال ودخلت المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وعلى جانب آخر، يكون ضياء عصبة بمساعدة صديقه في المنطقة الشيخ هندي ويقوم بقتل مروان وبعدها يقيم عزاء ابنة شقيقه آية، ويعادي ضياء كل تجار المخدرات، وتكشف الحلقة ٥ أن حافظ له يد في مقتل آية، وأن هناك “كيس” من المخدرات التي سرقها هلال مفقود وهو ما اكتشفه ضياء، في الوقت الذي منح حافظ كيس من المخدرات لعريان.

Advertisements

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.

أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.