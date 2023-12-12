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ثقافة وفنون

تعرف على أبرز الأبطال المشاركين في مسلسل حق عرب مع أحمد العوضي

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

مسلسل حق عرب، يشارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل حق عرب، ويقدم العوضي هذا المسلسل بدون زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز.

 

تفاصيل مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وقصة مسلسل (حق عرب) ستكون في إطار شعبي أكشن رومانسي، ويشاركه بطولة المسلسل كارولين عزمي ووفاء عامر ورياض الخولي وهدى المفتي، أحمد عبد الله محمود وميدو ماهر ووفاء مكي.

أحمد العوضي في برنامج حبر سري

قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري: "شائعة انفصالنا أنا وياسمين عبد العزيز دا وراه حد عايز يعمل ريتش ومفيش حد اتضايق من ارتباط ياسمين بالعوضي، وارتباطي بيها ما ضرنيش في الوسط الفني"

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وأضاف العوضي: "لا يفرق معاي الناس اللي بتحط الأسفين، أنا يهمني ياسمين وأنا مش رومانسي أنا بتاع أفعال".  كما كشف العوضي في نفس الحلقة عن انفصاله فنيًّا عن ياسمين عبد العزيز. 

وقال: "قررنا أنا وياسمين عبد العزيز أن ننفصل فنيًّا وكل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها وبعد كدا نرجع تاني عادي نقدم مع بعض أعمال وإن شاء الله كل واحد هيقدم مسلسل لوحده في رمضان الجاي".
 

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