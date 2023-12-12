إجراء جديد ضد عاطل متهم بحيازة 175 طربة حشيش بالإسكندرية

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل متهم بحيازته 175 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.