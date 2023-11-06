الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو اتفقا على مناقشة "هدن تكتيكية" بقطاع غزة خلال أيام

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

غزة الآن، أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

 

وقال البيت الأبيض: "نعلم أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، وبايدن ونتنياهو ناقشا احتمالات تنفيذ «وقف تكتيكي» للعمليات العسكرية في قطاع غزة".

 

وأشار البيت الأبيض إلى أن عددا من المواطنين الأمريكيين غادروا قطاع غزة اليوم الإثنين.

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التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".

 

ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة مسألة مقلقة

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلي لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

 وقال وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير في أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.

 

ضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية

 وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومي على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم في مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر في الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".

 كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة في غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى في المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.

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